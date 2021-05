Vuole vendicarsi armato di spranga ma assale la persona sbagliata (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - armato di spranga prende il treno da Capannori, dove risiede, per andare a Pisa a vendicarsi di due tunisini che qui qualche giorno prima lo avevano derubato, ma sbaglia persona e aggredisce un pisano che chiama subito la polizia. L'uomo, un 25enne del Burkina Faso, regolarmente residente a Capannori, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Per lui è stato emesso il foglio di via obbligatorio verso il suo Comune e il divieto di ritorno a Pisa per tre anni. Da ulteriori accertamenti, sono emersi altri precedenti specifici in base ai quali il giovane è classificato come socialmente pericoloso. L'episodio è avvenuto sabato mattina (ma è stato reso noto oggi), intorno alle 8.40, quando un 34enne pisano chiama il 113 dopo essere stato aggredito senza motivo. Scena ... Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI -diprende il treno da Capannori, dove risiede, per andare a Pisa adi due tunisini che qui qualche giorno prima lo avevano derubato, ma sbagliae aggredisce un pisano che chiama subito la polizia. L'uomo, un 25enne del Burkina Faso, regolarmente residente a Capannori, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Per lui è stato emesso il foglio di via obbligatorio verso il suo Comune e il divieto di ritorno a Pisa per tre anni. Da ulteriori accertamenti, sono emersi altri precedenti specifici in base ai quali il giovane è classificato come socialmente pericoloso. L'episodio è avvenuto sabato mattina (ma è stato reso noto oggi), intorno alle 8.40, quando un 34enne pisano chiama il 113 dopo essere stato aggredito senza motivo. Scena ...

