Volley | Champions League maschile | Super Final La stagione delle occasioni perse per la bella incompiuta Trento

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) La differenza tra unatrionfale e unasenza squilli la fanno i momenti decisivi. Non si può certo dire che l’Itas Trentino quest’anno non sia stata sul pezzo: semie di Coppa Italia, semie scudetto e, sorprendendo un po’ tutti,e di. Per arrivare fin lì la squadra di Lorenzetti ha sofferto e vinto tanto ma, nei momenti decisivi, si è sciolta spesso come neve al sole, lasciando dietro a sè una scia di rimpianti che andranno metabolizzati e analizzati in vista della prossima. E’ vero che esserci, a Verona, nella giornata più importante dellaa livello europeo, può essere considerato già un successo ma dall’altra parte della rete, ieri nella...