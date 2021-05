Volley | calendario partite dell’Italia 2021 | date | programma | orari Nations League | Olimpiadi | Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) L’Italia è pronta per tornare protagonista dopo quasi due anni di assenza. La pandemia ha infatti costretto alla cancellazione di tutte le competizioni per Nazionali, ora però in procinto di calcare il palcoscenico a distanza di venti mesi dall’ultima volta: gli2019 sono stati l’ultimo evento, poi l’emergenza sanitaria ha costretto a un lunghissimo stop. La stagione che sta per iniziare si preannuncia decisamente ricca, avvincente, appassionante ed emozionante: una sfilza di impegni si profila all’orizzonte e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ivan Zaytsev e compagni incominceranno la loro avventura alla, che scatterà il prossimo 28 maggio. Fase preliminare, semifinali e finali si disputeranno nella bolla di Rimini. Appuntamento casalingo per i ragazzi del CT Chicco Blengini, che useranno questa ...