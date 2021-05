Voli di Stato, la presidente Casellati si sfoga in un fuorionda: “Non c’erano treni e non c’erano aerei”. Il video (Di domenica 2 maggio 2021) Sabato 1 maggio, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha partecipato alla cerimonia di intitolazione delle prime vie dell’area Expo di Milano insieme al sindaco Beppe Sala e al presidente della Regione, Attilio Fontana. Incalzata da alcuni giornalisti sul caso sollevato da la Repubblica dei Voli di Stato, 124 in 11 mesi (anche per andare in Sardegna), la seconda carica dello Stato ha tirato dritto e ha preferito non dare alcuna risposta. Le telecamere del giornalista di Alanews, Luca Perillo, hanno però colto alcune frasi pronunciate a Sala e Fontana. Nella conversazione, Casellati si difende e sostiene di aver utilizzato l’aereo dell’Aeronautica solo per ragioni istituzionali: “Nel 2018, zero Voli. 2019, zero Voli. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Sabato 1 maggio, ladel Senato Maria Elisabettaha partecipato alla cerimonia di intitolazione delle prime vie dell’area Expo di Milano insieme al sindaco Beppe Sala e aldella Regione, Attilio Fontana. Incalzata da alcuni giornalisti sul caso sollevato da la Repubblica deidi, 124 in 11 mesi (anche per andare in Sardegna), la seconda carica delloha tirato dritto e ha preferito non dare alcuna risposta. Le telecamere del giornalista di Alanews, Luca Perillo, hanno però colto alcune frasi pronunciate a Sala e Fontana. Nella conversazione,si difende e sostiene di aver utilizzato l’aereo dell’Aeronautica solo per ragioni istituzionali: “Nel 2018, zero. 2019, zero. ...

