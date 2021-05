Volata | l’Eau De Parfum di Acca Kappa fragranza del Giro d’Italia

Leggi su lopinionista

(Di domenica 2 maggio 2021) MILANO – Ilnacque nel 1909. All’epoca, azienda di Treviso famosa nel mondo per la produzione di spazzole, spazzolini da denti e articoli per la cura del corpo ancora oggi prodotti nello stabilimento originario, aveva già 40 anni di storia, una storia che del valore dell’artigianalità senza tempo, dei profumi dei giardini all’italiana e dell’impegno, fatto di costanza, dedizione e idee, ha fatto tesoro. Quando c’è stato bisogno di unaper far ripartire l’attività nonostante le difficoltà della guerra,ha riportato l’eccellenza in testa e non ha mai smesso di farlo. Così oggi, per amore di uno sport nobile e popolare capace di conquistare un pubblico vastissimo, affine nello spirito e nella vocazione trasversale ai valori ...