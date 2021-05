Virtus Francavilla-Palermo, obiettivo settimo posto: la ricetta di Filippi per battere i pugliesi (Di domenica 2 maggio 2021) Alla ricerca dei tre punti.Ultima gara della regular season: il Palermo, che occupa attualmente l'ottavo posto della classifica del campionato di Serie C-Girone C con 50 punti, prima di concentrarsi completamente sui playoff, sfiderà la Virtus Francavilla, che non ha più nulla da chiedere a questa altalenate stagione.Il match contro la compagine pugliese - in programma alle 20.30 allo Stadio “Giovanni Paolo II” - costituisce per i rosanero un ennesimo snodo cruciale della stagione sia in termini di classifica, sia sul piano motivazionale. L'obiettivo, infatti, è il settimo posto. "La nostra sarà una partita determinante: arrivare settimi o ottavi cambia il mondo. In casa avresti due risultati utili su tre, mentre fuori sei costretto ad andare a vincere. I ragazzi sanno ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Alla ricerca dei tre punti.Ultima gara della regular season: il, che occupa attualmente l'ottavodella classifica del campionato di Serie C-Girone C con 50 punti, prima di concentrarsi completamente sui playoff, sfiderà la, che non ha più nulla da chiedere a questa altalenate stagione.Il match contro la compagine pugliese - in programma alle 20.30 allo Stadio “Giovanni Paolo II” - costituisce per i rosanero un ennesimo snodo cruciale della stagione sia in termini di classifica, sia sul piano motivazionale. L', infatti, è il. "La nostra sarà una partita determinante: arrivare settimi o ottavi cambia il mondo. In casa avresti due risultati utili su tre, mentre fuori sei costretto ad andare a vincere. I ragazzi sanno ...

WiAnselmo : Virtus Francavilla-#Palermo, obiettivo settimo posto: la ricetta di Filippi per battere i pugliesi - Mediagol : Virtus Francavilla-#Palermo, obiettivo settimo posto: la ricetta di Filippi per battere i pugliesi - Pall_Gonfiato : Dove vedere Virtus Francavilla-Palermo: streaming gratis e diretta tv in chiaro? - MondoPalermo : Virtus Francavilla-#Palermo, ultime e probabili formazioni: serve una vittoria per trovare il settimo posto - CalcioWebPuglia : Colombo: 'Contro il Palermo la Virtus Francavilla onorerà il campionato' -