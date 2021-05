Virtus Francavilla-Palermo | Filippi | “Puntavamo al settimo posto | adesso testa al Teramo”

(Di domenica 2 maggio 2021) Termina con un successo la regular season di questo Girone C di Serie C per il.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il successo interno contro il fanalino di coda Cavese, tornano alla vittoria esterna per 1-3 contro lanel match della trentottesima giornata del Girone C di Serie C e guadagna ilin campionato che vale il primo turno da disputare tra le mura amiche. Dopo il vantaggio iniziale della formazione pugliese che al 21' mette a segno il momentaneo 1-0 grazie alla rete siglata da Nunzella, a decidere la gara per la formazione rosanero, le due reti siglate da Nicola Valente al 30' ed al 41', che in questa regular season raggiunge quota cinque marcature con la maglia rosanero. Al 59' il gol che mette il sigillo alle ostilità al "Giovanni Paolo II" di ...

