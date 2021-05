Virtus Francavilla-Palermo 1-3: Valente show e acuto di Silipo! Filippi si prende il settimo posto, ora il Teramo ai playoff (Di domenica 2 maggio 2021) PRIMO TEMPO - Ultimo atto della regular season per definire la griglia di partenza in vista dei playoff.Il Palermo conta di spuntarla all'ultima curva sulle dirette concorrenti, Foggia e Teramo, nella corsa alla conquista del settimo posto in graduatoria.Per coltivare concrete chances di riuscire nell'intento, la compagine di Filippi deve fare bottino pieno contro la Virtus Francavilla e sperare che il Foggia non faccia altrettanto al cospetto del Catania. Il tecnico rosanero in occasione dell'ultima trasferta in campionato vara un 3-4-2-1 anomalo, declinabile all'occorenza in 3-5-2.Pelagotti tr ai pali, Accardi, Lancini e Marong a comporre il terzetto difensivo, De Rose e Luperini interni, Doda e Valente esterni alti. Broh e ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) PRIMO TEMPO - Ultimo atto della regular season per definire la griglia di partenza in vista dei.Ilconta di spuntarla all'ultima curva sulle dirette concorrenti, Foggia e, nella corsa alla conquista delin graduatoria.Per coltivare concrete chances di riuscire nell'intento, la compagine dideve fare bottino pieno contro lae sperare che il Foggia non faccia altrettanto al cospetto del Catania. Il tecnico rosanero in occasione dell'ultima trasferta in campionato vara un 3-4-2-1 anomalo, declinabile all'occorenza in 3-5-2.Pelagotti tr ai pali, Accardi, Lancini e Marong a comporre il terzetto difensivo, De Rose e Luperini interni, Doda eesterni alti. Broh e ...

