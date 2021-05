Villa San Giovanni: venerdì iniziativa sui fondi per il Sud ed il Ponte sullo Stretto (Di domenica 2 maggio 2021) Villa San Giovanni: venerdì 7 maggio dalle ore 10.30 iniziativa sui fondi per il Sud ed il Ponte sullo Stretto con parlamentari e amministratori calabresi “Parlamentari, amministratori calabresi e siciliani e professionisti ci ritroveremo venerdì 7 maggio alle ore 10.30 a Villa San Giovanni per discutere di fondi per il nostro Sud e Ponte sullo Stretto: agire ora, per programmare il nostro presente e il futuro di un’intera generazione di italiani. Io ci credo”, è quanto afferma il senatore, Silvia Vono. Ponte sullo Stretto, Siclari: “con l’attenzione massima per il Sud e la ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021)San7 maggio dalle ore 10.30suiper il Sud ed ilcon parlamentari e amministratori calabresi “Parlamentari, amministratori calabresi e siciliani e professionisti ci ritroveremo7 maggio alle ore 10.30 aSanper discutere diper il nostro Sud e: agire ora, per programmare il nostro presente e il futuro di un’intera generazione di italiani. Io ci credo”, è quanto afferma il senatore, Silvia Vono., Siclari: “con l’attenzione massima per il Sud e la ...

a_den2017 : RT @LAVonlus: Lui è Francesco: ci è venuto a trovare stamattina a Villa Pamphili a Roma, dove stiamo raccogliendo farmaci veterinari da ban… - Villa_R_Tuscany : RT @ConoscereLucca: #lucca - Porta San Gervasio by night di Antonio Bassi - mirkosavona : RT @LAVonlus: Lui è Francesco: ci è venuto a trovare stamattina a Villa Pamphili a Roma, dove stiamo raccogliendo farmaci veterinari da ban… - rosylily78 : RT @LAVonlus: Lui è Francesco: ci è venuto a trovare stamattina a Villa Pamphili a Roma, dove stiamo raccogliendo farmaci veterinari da ban… - gpalmero3 : RT @LAVonlus: #CURIAMOLITUTTI ??A Roma stiamo raccogliendo cibo e farmaci veterinari da banco per aiutare gli animali in difficoltà. ?Sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa San Gli strappano il Rolex e poi fuggono Gli strappano il prezioso Rolex dal polso davanti a casa, in pieno centro a Villa Bartolomea, e riescono a dileguarsi passando indenni al passaggio a livello proprio mentre le ...zona industriale di San ...

Associazione Valentia: Nicolò Matteo Presta nominato referente territoriale per il comune di Cosenza Dopo aver nominato nelle scorse settimane i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi, Villa San Giovanni, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Catanzaro e ...

Villa San Giovanni: venerdì iniziativa sui fondi per il Sud ed il Ponte sullo Stretto Stretto web Berlusconi lascia l'ospedale San Raffaele Berlusconi era stato ricoverato il 6 aprile per una serie di controlli. Ora, si trova nella sua villa di Arcore. Da quanto hanno riferito i suoi legali a margine del processo Ruby ter, era in cura anc ...

Firenze: riaprono Archeologico e Museo di San Marco La Direzione regionale musei della Toscana rimette in moto dal 1 maggio oltre 30 luoghi della cultura: l'elenco ...

Gli strappano il prezioso Rolex dal polso davanti a casa, in pieno centro aBartolomea, e riescono a dileguarsi passando indenni al passaggio a livello proprio mentre le ...zona industriale di...Dopo aver nominato nelle scorse settimane i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi,Giovanni, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Catanzaro e ...Berlusconi era stato ricoverato il 6 aprile per una serie di controlli. Ora, si trova nella sua villa di Arcore. Da quanto hanno riferito i suoi legali a margine del processo Ruby ter, era in cura anc ...La Direzione regionale musei della Toscana rimette in moto dal 1 maggio oltre 30 luoghi della cultura: l'elenco ...