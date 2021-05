Villa San Giovanni: l’ex Ministro Provenzano ospite al webinar “Socialisti e Liberali per i tempi nuovi” (Di domenica 2 maggio 2021) Il webinar è stato organizzato dal Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni Il Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni ha promosso un webinar sul tema: “Socialisti e Liberali per i tempi nuovi”. Di seguito il comunicato stampa: “L’attività seminariale trae spunto dal saggio “Perché la Democrazia è in crisi?” scritto nel 2019 da Giuseppe Provenzano – già Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ed oggi Vicesegretario del Partito Democratico – e da Emanuele Felice – Professore Ordinario di Politica Economica all’Università di Chieti/Pescara – pubblicato su Il Mulino. Partecipano alla realizzazione dell’iniziativa: L’associazione Anassilaos di ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Ilè stato organizzato dal Circolo del Partito Democratico diSanIl Circolo del Partito Democratico diSanha promosso unsul tema: “per i”. Di seguito il comunicato stampa: “L’attività seminariale trae spunto dal saggio “Perché la Democrazia è in crisi?” scritto nel 2019 da Giuseppe– giàper il Sud e la Coesione Territoriale, ed oggi Vicesegretario del Partito Democratico – e da Emanuele Felice – Professore Ordinario di Politica Economica all’Università di Chieti/Pescara – pubblicato su Il Mulino. Partecipano alla realizzazione dell’iniziativa: L’associazione Anassilaos di ...

