Vietri FdI | “Un territorio svenduto Anche i giochi del Mediterraneo gestiti da Emiliano e company”

(Di domenica 2 maggio 2021) Il nostroancora una volta terra di conquista visto chedelsaranno direttamenteda. Il Comitato dei membri organizzatori, presieduto dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, ha, infatti, affidato ad Asset, agenzia della regione Puglia, tutta la parte esecutiva degli investimenti da realizzare entro il 2026, individuando in Elio Sannicandro, capo della suddetta agenzia, quale direttore dei. Un patrimonio da 350 milioni di euro destinato aisarà, dunque, gestito in termini di progettazione, esecuzioni lavori, acquisti e forniture di beni e servizi sotto la supervisione di un uomo di punta del presidente, Sannicandro appunto, già suo ...

La critica di Giampaolo Vietri - Capogruppo FdI al Comune di Taranto e Consigliere Provinciale

I militanti di FdI e i dirigenti si sono ritrovati, questa mattina, in piazza Portanova, davanti a ... la portavoce cittadina Elena Criscuolo, la dirigente nazionale Imma Vietri, il vice coordinatore ... Anche a Salerno Fratelli d'Italia aderisce alla manifestazione nazionale "Non c'è festa senza lavoro. Dalla parte delle categorie dimenticate dal Governo", promossa dal Dipartimento Lavoro del partito.