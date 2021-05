VIDEO Francesco Bagnaia: “Ducati forte in accelerazione e frenata, Yamaha meglio in tradizione” (Di domenica 2 maggio 2021) Francesco Bagnaia ha conquistato un bellissimo secondo posto nel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Il piemontese ha chiuso alle spalle del compagno di squadra Jack Miller ed è diventato il nuovo leader del campionato con due punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Il centauro della Ducati si è reso portagonista di una bellissima gara in terra iberica e ha fatto capire di poter battagliare per qualcosa di importante in questa stagione. Il ribattezzato Pecco ha poi analizzato la sua prova ai microfoni di Sky: “Sapevamo che Jerez, ancor più che il fortino della Yamaha, è quello di Fabio perché qui va sempre molto forte. Posso dire che loro hanno un vantaggio in termini di trazione rispetto a noi, ma nello stesso tempo siamo più forti ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)ha conquistato un bellissimo secondo posto nel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Il piemontese ha chiuso alle spalle del compagno di squadra Jack Miller ed è diventato il nuovo leader del campionato con due punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Il centauro dellasi è reso portagonista di una bellissima gara in terra iberica e ha fatto capire di poter battagliare per qualcosa di importante in questa stagione. Il ribattezzato Pecco ha poi analizzato la sua prova ai microfoni di Sky: “Sapevamo che Jerez, ancor più che il fortino della, è quello di Fabio perché qui va sempre molto. Posso dire che loro hanno un vantaggio in termini di trazione rispetto a noi, ma nello stesso tempo siamo più forti ...

