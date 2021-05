VIDEO F1, Lewis Hamilton sorpassa Bottas di forza: primo posto nel GP del Portogallo, manovra di prepotenza (Di domenica 2 maggio 2021) Lewis Hamilton si è reso protagonista di uno doppio spettacolare sorpasso nel corso del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Dopo aver sopravanzato Max Verstappen, proprio dopo che l’olandese lo aveva sverniciato all’esterno, il sette volte Campione del Mondo si è messo all’inseguimento del compagno di squadra Valtteri Bottas, il quale si trovava al comando della gara. Nel corso del ventesimo giro, il britannico si è inventato un meraviglioso sorpasso di forza. Una lotta interna alla Mercedes, vinta di prepotenza da Lewis Hamilton, il quale ha dimostrato tutto il suo talento e diventa inevitabilmente il favorito per la vittoria in terra lusitana, dove potrebbe guadagnare anche un po’ di punti nei ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)si è reso protagonista di uno doppio spettacolare sorpasso nel corso del GP del2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Dopo aver sopravanzato Max Verstappen, proprio dopo che l’olandese lo aveva sverniciato all’esterno, il sette volte Campione del Mondo si è messo all’inseguimento del compagno di squadra Valtteri, il quale si trovava al comando della gara. Nel corso del ventesimo giro, il britannico si è inventato un meraviglioso sorpasso di. Una lotta interna alla Mercedes, vinta dida, il quale ha dimostrato tutto il suo talento e diventa inevitabilmente il favorito per la vittoria in terra lusitana, dove potrebbe guadagnare anche un po’ di punti nei ...

Ahmed_shla : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - AlbaEmilian : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - SkySport : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… -