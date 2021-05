VIDEO F1 | GP Portogallo | vince Hamilton | l’ultimo giro Battuti Verstappen e Bottas

(Di domenica 2 maggio 2021) Non cambia la musica per quanto concerne il Mondiale 2021 di F1, che è proseguito oggi, domenica 2 maggio, con la gara del GP del, valido come terza prova del calendario. Nel pomeriggio italiano si è registrata una nuova vittoria del britannico Lewisdavanti al neerlandese Max. Completa il podio il finlandese Valtteri, mentre sono rispettivamente sesto ed undicesimo il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz con le due Ferrari. Nelle immagini di Sky andiamo a riviveredella gara odierna.ULTIMOGPFoto: LaPresse

Lewis Hamilton, a bordo della sua Mercedes, vince il Gran premio del Portogallo, terza prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul circuito di Portimao, secondo posto per Max Verstappen (Red Bull) e terzo per Valtteri Bottas (Mercedes). Indietro le due Ferrari: sesto Charles Leclerc e undicesimo Carlos Sainz.