VIDEO F1, GP Portogallo 2021: il primo giro a Portimao. Grande partenza di Bottas e Sainz, Norris dà spettacolo (Di domenica 2 maggio 2021) Alle ore 16.00 italiane ha preso il via il GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sullo spettacolare tracciato di Portimao i piloti hanno dato libero sfogo alla loro aggressività in un primo giro particolarmente concitato. Dalla pole-position lo scatto del poleman Valtteri Bottas è stato ottimo, nessuna chance di attacco vi è stata per il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. Alle loro spalle assai lesto è stato lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz che, partendo dalla quinta casella, ha beffato il messicano della Red Bull Sergio Perez, prendendosi la sua posizione. Confronto rusticano tra il francese dell’Alpine Esteban Ocon e il britannico della McLaren Lando Norris per la sesta piazza: una serie di sorpassi e ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Alle ore 16.00 italiane ha preso il via il GP del, terzo round del Mondialedi F1. Sullo spettacolare tracciato dii piloti hanno dato libero sfogo alla loro aggressività in unparticolarmente concitato. Dalla pole-position lo scatto del poleman Valtteriè stato ottimo, nessuna chance di attacco vi è stata per il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. Alle loro spalle assai lesto è stato lo spagnolo della Ferrari Carlosche, partendo dalla quinta casella, ha beffato il messicano della Red Bull Sergio Perez, prendendosi la sua posizione. Confronto rusticano tra il francese dell’Alpine Esteban Ocon e il britannico della McLaren Landoper la sesta piazza: una serie di sorpassi e ...

infoitsport : VIDEO F1, GP Portogallo 2021: il primo giro a Portimao. Grande partenza di Bottas e Sainz, Norris dà spettacolo - motorboxcom : #F1 Sorprendente errore di distrazione per #Raikkonen, che si prende tutta la colpa e spiega come mai ha tamponato… - infoitsport : VIDEO Verstappen sorpassa Hamilton all'esterno, poi il controsorpasso del britannico! Show in Portogallo - infoitsport : VIDEO F1, Lewis Hamilton sorpassa Bottas di forza: primo posto nel GP del Portogallo, manovra di prepotenza - big_chiara : RT @nikiigahan: Ma raga?????? io non capisco?????? di cosa voi stiate parlando?????? io ricordo?????? solo questo?????? del Portogallo???????????? https://t.co… -