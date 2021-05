Viareggio | sedicenne accoltella coetaneo durante lite

(Di domenica 2 maggio 2021) Un grave episodio che adesso vede undenunciato per lesioni aggravate. Accade in piazza Shelley , dove il ragazzo ha aggredito uncon un coltello, ferendolo alla gamba. Il ragazzo ...

È stato così individuato il sedicenne che, spiega sempre il commissariato, "ammetteva gli addebiti e sottoposto a controllo veniva trovato in possesso di un coltello pieghevole (cosiddetto da ... E' accusato di aver ferito con una coltellata a un gamba un ragazzo durante una lite scoppiata, nel tardo pomeriggio di ieri, primo maggio 2021, a Viareggio. Per questo un sedicenne, residente a Viare ... Viareggio, 2 maggio 2021 - Un grave episodio che adesso vede un sedicenne denunciato per lesioni aggravate. Accade in piazza Shelley, dove il ragazzo ha aggredito un coetaneo con un coltello, ...