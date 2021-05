Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)DEL 2 MAGGIOORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO UN INCENDETE CHE CAUSA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA OSTIENSE E LA PONTINA SULLA DRAMAZIONESUD ABBIAMO CODE DA TOR VERGATA AL GRA IN DIREZIONECODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL GRA IN DIREZIONERALLENTAMENTI SULL’AURELIA DA MALAGROTTA AL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONESULLA PONTINA CODE A TRATTI Da pomezia AL RACCORDO IN DIREZIONEIN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL ...