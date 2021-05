Via al pacchetto turismo: bonus assunzioni, assicurazione per i turisti e una campagna per rilanciare la Liguria (Di lunedì 3 maggio 2021) Da tremila a seimila euro per garantire l’occupazione degli stagionali La polizza di copertura per gli stranieri sarà in vigore dal primo giugno Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 3 maggio 2021) Da tremila a seimila euro per garantire l’occupazione degli stagionali La polizza di copertura per gli stranieri sarà in vigore dal primo giugno

MIsocialTW : #Lascuoladestate Grazie al Piano per l’estate da 510 milioni di euro, i mesi estivi diventano un ponte verso il pr… - _gaypanic : @Conduso_io_ non aprire nemmeno quelle caramelle, butta via tutto il pacchetto chiuso credimi fanno schifo… - ComuneMontemurl : Pacchetto scuola, dal 30 aprile al via alle domande 30-04-2021 Â Le richieste di contributo devono essere presen… - ComuneMontemurl : Pacchetto scuola, dal 30 aprile al via alle domande 30-04-2021 Â Le richieste di contributo devono essere presen… - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Diritti tv, Sky unica concorrente per il pacchetto 2: al via la trattativa privata… -