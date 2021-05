Vi racconto l’Italia di Fedez (e del parla parla) (Di domenica 2 maggio 2021) Ci sono da tempo immemore due Paesi, in Italia. Quasi due categorie di pensiero e sentire. Inconciliabili e distanti. l’Italia dei Figliuolo, che dice una cosa e la fa. Non “incredibilmente”, ma perché è normale che funzioni così. 500.000 dosi di vaccino al giorno dovevano essere e 500.000 sono stati. Punto di partenza, non di arrivo. l’Italia di Fedez, che non accetta censure figlie della paura e dei funzionari più realisti del re e urla dal palco la sua indignazione sociale per le resistenze sorde e palesi al Ddl sull’omofobia. C’è però, ingombrante, melliflua, servile, l’Italia che a Figliuolo oppone la sfiducia atavica, la critica vuota e parolaia. Tutto, pur di non lavorare. l’Italia dei funzionari Rai, quasi una categoria antropologica, terrorizzati che i loro referenti politici possano decretare ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Ci sono da tempo immemore due Paesi, in Italia. Quasi due categorie di pensiero e sentire. Inconciliabili e distanti.dei Figliuolo, che dice una cosa e la fa. Non “incredibilmente”, ma perché è normale che funzioni così. 500.000 dosi di vaccino al giorno dovevano essere e 500.000 sono stati. Punto di partenza, non di arrivo.di, che non accetta censure figlie della paura e dei funzionari più realisti del re e urla dal palco la sua indignazione sociale per le resistenze sorde e palesi al Ddl sull’omofobia. C’è però, ingombrante, melliflua, servile,che a Figliuolo oppone la sfiducia atavica, la critica vuota e parolaia. Tutto, pur di non lavorare.dei funzionari Rai, quasi una categoria antropologica, terrorizzati che i loro referenti politici possano decretare ...

