Vi racconto le capriole di governo e Lega su pensioni e quota 100

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 maggio 2021) L’articolo di Giuliano Cazzola Dopo il Consiglio dei Ministri del 24 aprile, che ha riesaminato il testo messo incautamente in circolazione il giorno precedente, dal Pnrr è stata bandita la parola “”. In verità non è che il primo estensore del Piano si fosse impegnato molto. Su 319 pagine (ora divenute 335) a un tema che vale circa 17% del Pil e che è oggetto di passioni feroci di milioni di persone, era riservata una laconica frasetta: “In tema di, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”. Ma per qualche settore della supermaggioranza era troppo. Lo ha spiegato in una intervista di Valentina Conte di Repubblica il sottosegretario inClaudio Durigon, ...