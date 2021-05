Verstappen | “Vettel mi ha rovinato il giro”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 2 maggio 2021) Maxha attaccato Sebastiandopo la conclusione della sessione di qualifiche. Il pilota olandese, ha incolpato l’ex Ferrari per non essere riuscito a migliorare il suo crono durante il Q3. Gasly e Tsunoda alla vigilia del GP del Portogalloè colpevole? E’ sicuramente la grande delusione del sabato di Formula Uno. Maxdopo essere stato il più veloce durante le tre sessioni di libere, come accaduto ad Imola, non è riuscito a confermarsi anche durante la sessione di qualifiche. Il pilota olandese della Red Bull, partirà dalla terza posizione alle spalle del rivale Hamilton e di Valtteri Bottas. Un risultato deludente per il pilota che è in piena lotta per il titolo di campione del mondo contro Lewis Hamilton.non è ...