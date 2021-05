Valladolid-Real Betis: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nessuna sorpresa nei 22 iniziali (Di domenica 2 maggio 2021) Il Betis Siviglia nelle ultime giornate sembra affetto da pareggite: gli uomini di Pellegrini hanno inanellato ben cinque pareggi consecutivi ma non hanno comunque perso contatto dal treno europeo. Al momento, i Verdiblancos hanno 50 punti e sono sesti, reduci tra l’altro da uno 0-0 molto prezioso, ottenuto a Valdebebas. Domenica pomeriggio saranno impegnati al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 2 maggio 2021) IlSiviglia nelle ultime giornate sembra affetto da pareggite: gli uomini di Pellegrini hanno inanellato ben cinque pareggi consecutivi ma non hanno comunque perso contatto dal treno europeo. Al momento, i Verdiblancos hanno 50 punti e sono sesti, reduci tra l’altro da uno 0-0 molto prezioso, ottenuto a Valdebebas. Domenica pomeriggio saranno impegnati al InfoBetting: Scommesse Sportive e

MightyTips : Serie A. Lazio vs Genoa - - Dekisa_Sports : Monaco Vs Lyon 10pm #SerieA Lazio Vs Genoa 1:30pm Bologna Vs Fiorentina 4pm Napoli Vs Cagliari 4pm Sassuolo Vs Ata… - infobetting : Valladolid-Real Betis (domenica H 14.00): formazioni, quote, pronostici. - andreapezzoni87 : #LaLiga, 34^ giornata Oggi Celta-Levante h21 Domani Eibar-Alaves h14 Elche-Atletico h16.15 Huesca-Real Sociedad h1… - PSGInMyBlood : RT @Dekisa_Sports: #ChampionsLeague FT PSG 1 - 2 Manchester City #LaLigaSantander FT Athletic Bilbao 2 - 2 Real Valladolid -