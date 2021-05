Vaccino Covid, superate 20 milioni di dosi somministrate in Italia (Di domenica 2 maggio 2021) L’Italia ha superato i 20 milioni di vaccini anti-Covid somministrati. In particolare, secondo l’ultimo aggiornamento del report del governo, sono 20.111.976 le dosi per un totale di 6.027.879 di persone vaccinate. E per il secondo giorno consecutivo si è superata la soglia del mezzo milione di somministrazioni al giorno. “Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delle vaccinazioni è efficiente” ha dichiarato il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. “Il mantenimento di un rateo di almeno 500mila somministrazioni al giorno è adesso sempre più legato alla puntualità e alla consistenza delle consegne di vaccini da parte delle aziende farmaceutiche”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) L’ha superato i 20di vaccini anti-somministrati. In particolare, secondo l’ultimo aggiornamento del report del governo, sono 20.111.976 leper un totale di 6.027.879 di persone vaccinate. E per il secondo giorno consecutivo si è superata la soglia del mezzo milione di somministrazioni al giorno. “Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delle vaccinazioni è efficiente” ha dichiarato il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. “Il mantenimento di un rateo di almeno 500mila somministrazioni al giorno è adesso sempre più legato alla puntualità e alla consistenza delle consegne di vaccini da parte delle aziende farmaceutiche”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

