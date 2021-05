Vaccino Covid per i giovani anche nei luoghi di vacanza | l’annuncio di Figliuolo

(Di domenica 2 maggio 2021) Gli ultimi dati diffusi lasciano intravvedere un rincuorante miglioramento. Continua infatti ad allentarsi la pressione sugli ospedali (-61 il saldo dei letti occupati in terapia intensiva e -559 nei reparti ordinari, secondo i dati diffusi il 1° maggio) e anche il rapporto fra casi di positività e test effettuati si attesta attualmente attorno al 3,4%. Il dato sui decessi rimane alto sebbene in discesa, con 226 vittime registrate dall’ultimo bollettino.

Leggi Anchee ilagli adolescenti, Silvestri: 'Così si andrà verso la fine della malattia severa che costringe a lockdown e coprifuoco' Un altro tema è quello delle scuole. 'Ci stiamo ...Leggi anche, superate 20 milioni di dosi somministrate in Italia "Dobbiamo premere sulle classi over 60, per le quali la media di somministrazioni nazionali è ancora bassa. Quando ...Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è vaccinato stamattina all'hub di Capodichino. "Mi sono vaccinato, è arrivato il mio turno", ha detto. (ANSA) ..."L'obiettivo per Napoli è di avere l'immunizzazione con doppia dose di tutta la città per il mese di luglio. Da oggi abbiamo anche questo enorme centro vaccinale a Capodichino, il più grande forse d'I ...