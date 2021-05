Vaccino covid, Figliuolo: “Quando finiremo gli over 65 apriremo a tutti” (Di domenica 2 maggio 2021) "Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 potremo aprire a tutte le classi di età". Lo ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo, parlando all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 maggio 2021) "avremo messo in sicurezza gli65 potremo aprire a tutte le classi di età". Lo ha detto il commissario Francesco Paolo, parlando all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma. L'articolo .

