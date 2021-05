Vaccino Covid | ecco le prossime fasce che riceveranno la prima dose

(Di domenica 2 maggio 2021) L’arrivo di 17 milioni di dosi previsto per il mese di maggio dovrebbe portare ad una sensibile velocizzazione della campagna. Accelerata che sarà ancora più importante nel mese di giugno quando arriveranno altri 30 milioni di vaccini. La somministrazione di massa, però, dipende sempre non soltanto dalle consegne ma anche dalla logistica:le proiezioni per fascia

petergomezblog : Covid, il Brasile travolto dall’epidemia chiede aiuto: “I paesi con dosi extra di vaccino ce le donino il prima pos… - fattoquotidiano : Covid, 83enne immunodepresso colpito da variante brasiliana. Seconda dose vaccino ricevuta da pochi giorni - Corriere : Dalle 18 del 1° maggio prenotazioni vaccino anti-Covid aperte ai 16-49enni con patologie - VerniereDi : RT @BarbaraRaval: E' morta. Kimberly Credit, 44 anni, testimonial del #vaccinocovid 'Come leader, voglio dare l'esempio soprattutto per i p… - marcelgiorda : RT @fattoquotidiano: Covid, 83enne immunodepresso colpito da variante brasiliana. Seconda dose vaccino ricevuta da pochi giorni https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

In un'intervista a Repubblica il commissario all'emergenza voluto da Mario Draghi ha illustrato quali sono le prossime tappe che immagina per mettere in sicurezza il Paese dal: 'Speriamo di ...Vaccini anti -: l'Asl di Salerno organizza l'open day e l'open week 27 aprile 2021 Vaccinazioni in Campania: ...di presentarsi dinanzi al Centro sperando di poter scegliere il tipo di...Un nostro lettore scrive: "La lapidaria risposta della farmacista è stata che per gli 8 minuti di ritardo non potevano più farmi il tampone. Per la prima volta in 5 anni ho avvertito la totale mancanz ...È quanto emerge dal database interattivo di Regione Lombardia — aggiornato alle 23 del 29 aprile — attraverso il quale si può avere un’idea della diversa velocità alla quale procede l’immunizzazione t ...