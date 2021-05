Vaccini, tra il 5 e il 7 maggio in arrivo oltre 2,1 milioni di dosi Pfizer in Italia (Di domenica 2 maggio 2021) Sono in arrivo oltre due milioni e 100mila dosi di Pfizer previste tra il 5 e il 7 maggio in Italia, che saranno successivamente distribuite alle regioni. Credit: Jeff J Mitchell – Pool /Getty Images“oltre due milioni e 100mila dosi di Pfizer previste tra il 5 e il 7 maggio in Italia” è quanto si apprende dalla struttura commissariale per l’emergenza. Tra ieri e oggi sono stati già distribuiti in generale altri 2,5 milioni circa di Vaccini (oltre 2 mnl di Vaxzevria, 270mila di Moderna, 160 di Janssen). Finora sono stati consegnati in tutto oltre 22 milioni e 500mila ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021) Sono induee 100miladipreviste tra il 5 e il 7in, che saranno successivamente distribuite alle regioni. Credit: Jeff J Mitchell – Pool /Getty Images“duee 100miladipreviste tra il 5 e il 7in” è quanto si apprende dalla struttura commissariale per l’emergenza. Tra ieri e oggi sono stati già distribuiti in generale altri 2,5circa di2 mnl di Vaxzevria, 270mila di Moderna, 160 di Janssen). Finora sono stati consegnati in tutto22e 500mila ...

