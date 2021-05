Vaccini, sabato somministrate 410mila dosi. Le regioni che corrono di più (Di domenica 2 maggio 2021) I numeri sono in crescita rispetto alle 396.856 somministrazioni di sabato scorso. La media, provvisoria, degli ultimi 3 giorni è di 477.186 dosi al giorno Leggi su ilsole24ore (Di domenica 2 maggio 2021) I numeri sono in crescita rispetto alle 396.856 somministrazioni discorso. La media, provvisoria, degli ultimi 3 giorni è di 477.186al giorno

Italia_Notizie : Vaccini, sabato somministrate 410mila dosi. Le regioni che corrono di più - lucasalvioli : Vaccini, sabato somministrate 410mila dosi. Le regioni che corrono di più - Il Sole 24 ORE @sole24ore - fisco24_info : Vaccini, sabato somministrate 410mila dosi. Le regioni che corrono di più: I numeri sono in crescita rispetto alle… - RedazioneLaNews : #Milano Dalle 18 di sabato partono le prenotazioni per tutti i 'fragili' over 16 - 424BasilStreet : Un anno di lockdown, di strade deserte nonostante non ci fosse coprifuoco, di mascherine per tutti. Poi i vaccini e… -