Vaccini | Procida prima isola covid free d’Italia | dosi al 90% dei cittadini

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Oggi abbiamo terminato la vaccinazione suche può essere a tutti gli effetti dichiarata”. Lo afferma all’ANSA Antonio D’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2, che stamattina era a Napoli per l’inaugurazione dell’hub vaccinale di Capodichino che serve anche i suoi Comuni.è un’con circa 10.000 abitanti e, spiega D’Amore: “C’è stata una grande adesione che ha raggiunto quasi il 90% della popolazione. Ringrazio i giovani medici ed infermieri che in questi quattro giorni non si sono risparmiati per raggiungere questo traguardo. Da martedì si inizia la vaccinazione di Ischia con la stessa voglia e la stessa determinazione. L’attenzione è rivolta anche alla ...