Vaccini nel mondo: 1,14 mld le dosi somministrate (con 11 sieri). Record di Israele e Bhutan, il «caso» Gibilterra (Di domenica 2 maggio 2021) Finora somministrate 15 dosi ogni cento abitanti del mondo, ma con enormi divari territoriali. Israele ai vertici, ritmo alto per Regno Unito e Usa. I Vaccini in uso sono 11 Leggi su corriere (Di domenica 2 maggio 2021) Finora15ogni cento abitanti del, ma con enormi divari territoriali.ai vertici, ritmo alto per Regno Unito e Usa. Iin uso sono 11

