Vaccini, in Sicilia somministrate 43 mila prime dosi senza prenotazione grazie all'open day (Di domenica 2 maggio 2021) L'open day voluto dalla Regione Siciliana per le fasce over 60 e per i soggetti a 'elevata fragilità' continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 2 maggio 2021) L'day voluto dalla Regionena per le fasce over 60 e per i soggetti a 'elevata fragilità' continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo ...

