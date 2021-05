Vaccini | Figliuolo | ' Dopo gli over 65 potremo aprire a tutte le classi di età' | Negli Usa 103 milioni di immunizzati

(Di domenica 2 maggio 2021) Continua ad accelerare la campagna vaccinale contro il coronavirus : per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500mila somministrazioni in 24 ore, portando a oltre 20il ...

meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - TeresaBellanova : 500mila #vaccini al giorno entro fine aprile. Era l'obiettivo del Generale #Figliuolo e i dati di ieri confermano c… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 si può aprire a tutte le classi d’età” - cjmimun : 'Il prossimo step sara' sulle classi produttive, i vaccini arriveranno e maggio sara' un mese di transizione. Dopo… -

Così il commissario per l'emergenza, Francesco, alla sua visita nell'hub di Porta di Roma.Una volta messi in sicurezza anche tutti gli over 65, ipotranno essere aperti a tutte le classi di età.pensa di vaccinare classi produttive, in particolare il "settore alberghiero"...Inaugurato il nuovo hub vaccinale a Porta di Roma. Covid-19 - Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, garantirà mille vaccini al giorno ...Continua ad accelerare la campagna vaccinale contro il coronavirus: per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500mila somministrazioni in 24 ore, portando a oltre 20 milioni il tota ...