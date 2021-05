Vaccini Covid Lazio, partono la prossima settimana le prenotazioni per la classe d’età 56-57 anni (Di domenica 2 maggio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione nel Lazio. In particolare a partire dalla prossima settimana sarà possibile prenotare il vaccino per chi appartiene alla classe d’età 57-56 anni. A comunicarlo è l’assessore regionale alla sanià D’Amato durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale nel centro commerciale Porta di Roma, avvenuta questa mattina. Leggi anche:Vaccini, Figliuolo “Dopo gli over 65 dosi a tutte le classi d’età” Inaugurato nuovo hub vaccinale nel centro commericlale Porta di Roma È stato inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale all’interno del centro commerciale Porta di Roma. All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale alla sanità D’Amato, il Generale Figliuolo, il presidente della Regione Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione nel. In particolare a partire dallasarà possibile prenotare il vaccino per chi appartiene alla57-56. A comunicarlo è l’assessore regionale alla sanià D’Amato durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale nel centro commerciale Porta di Roma, avvenuta questa mattina. Leggi anche:, Figliuolo “Dopo gli over 65 dosi a tutte le classi” Inaugurato nuovo hub vaccinale nel centro commericlale Porta di Roma È stato inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale all’interno del centro commerciale Porta di Roma. All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale alla sanità D’Amato, il Generale Figliuolo, il presidente della Regione...

SkyTG24 : Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 si può aprire a tutte le classi d’età” - LegaSalvini : ?? Alberto Zangrillo: 'Cari Signori Giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid-19 del San Raffaele è vuoto… - Ettore_Rosato : 'Vaccini, ricerca e cure corrette e tempestive'. Il prof. #Zangrillo riassume in poche parole i motivi per cui il p… - butera_linda : RT @MinutemanItaly: Ve lo dicono in faccia, che si andrà verso la cinesizzazione dell’Europa, e ci metteranno in compound di isolamento, se… - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 si può aprire a tutte le classi d’età” -