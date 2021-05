Vaccini Covid, il calendario delle fasce d'età: a fine maggio prenotazioni per i 40enni (Di domenica 2 maggio 2021) Prosegue spedita la campagna di vaccinazioni anti Covid in Italia. Sono 20.111.976 le dosi somministrate a oggi, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 maggio 2021) Prosegue spedita la campagna di vaccinazioni antiin Italia. Sono 20.111.976 le dosi somministrate a oggi, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della...

LegaSalvini : ?? Alberto Zangrillo: 'Cari Signori Giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid-19 del San Raffaele è vuoto… - Ettore_Rosato : 'Vaccini, ricerca e cure corrette e tempestive'. Il prof. #Zangrillo riassume in poche parole i motivi per cui il p… - petergomezblog : Covid in India, altri 3400 morti ma diversi Stati hanno finito i vaccini. A Delhi la polizia cerca nuovi crematori - P_Napolitano_ : @gustinicchi @HANIA243474887 Praticamente sè così fosse, innanzitutto il 'passaporto vaccinale' che fine fa? così c… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Questa sera il professor @RobertoBurioni e il professor Alberto Mantovani vi aspettano insieme a #CTCF per fare il punto… -