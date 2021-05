Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 apriamo a tutte le età” (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) – L’Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti-Covid. “Il prossimo step sarà sulle classi produttive. I Vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate”, ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale di Porta di Roma, ribadendo che “dobbiamo seguire il piano in maniera ordinata e coerente e quindi concentriamoci sugli over 65”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) – L’Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti-. “Il prossimo step sarà sulle classi produttive. Iarriveranno, maggio sarà un mese di transizione.pensiamo all’estate”, ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolodurante l’inaugurazione dell’hub vaccinale di Porta di Roma, ribadendo che “dobbiamo seguire il piano in maniera ordinata e coerente e quindi concentriamoci sugli65”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

