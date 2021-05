Vaccinazioni, superate le 20 milioni di dosi somministrate in Italia (Di domenica 2 maggio 2021) Accelerata nelle Vaccinazioni per l’Italia, con il paese che supera le 20 milioni di dosi somministrate: oltre 500mila per il secondo giorno consecutivo. Primo traguardo raggiunto per l’Italia che per il secondo giorno consecutivo registra oltre 500mila Vaccinazioni. La penisola inoltre ha raggiunto quota 20.375.913 dosi inoculate, stando al report aggiornato alle ore 06:14 di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Accelerata nelleper l’, con il paese che supera le 20di: oltre 500mila per il secondo giorno consecutivo. Primo traguardo raggiunto per l’che per il secondo giorno consecutivo registra oltre 500mila. La penisola inoltre ha raggiunto quota 20.375.913inoculate, stando al report aggiornato alle ore 06:14 di L'articolo proviene da Inews.it.

