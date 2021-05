Vaccinazioni nell'hub di Olbia, il calendario dei prossimi giorni (Di domenica 2 maggio 2021) (Visited 299 times, 299 visits today) Notizie Simili: Il primo giorno del nuovo centro vaccinale di Olbia:… Entro la settimana prossima vaccinati tutti gli over… La Sardegna accelera ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 2 maggio 2021) (Visited 299 times, 299 visits today) Notizie Simili: Il primo giorno del nuovo centro vaccinale di:… Entro la settimana prossima vaccinati tutti gli over… La Sardegna accelera ...

QuiNewsElba : Covid, a Campo 116 vaccinazioni in un giorno | Attualità Campo nell'#Elba - terninrete : Coronavirus: in aumento i ricoveri, nessun morto nell’ultimo giorno in Umbria. Vaccinate con la prima dose 2.255 pe… - lorenzoniadrian : Coronavirus: in aumento i ricoveri, nessun morto nell’ultimo giorno in Umbria. Vaccinate con la prima dose 2.255 pe… - teleischia : VACCINAZIONI. APRE DOMANI L’HUB INTERAZIENDALE DI CAPODICHINO NELL’HANGAR ATITECH - BorraccinoMino : #VACCINI SENZA PRENOTAZIONE PER TUTTI I CITTADINI DA 60 ANNI IN SU (#OVER60) DI #TARANTO E PROVINCIA AL CENTRO COMM… -