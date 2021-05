Vaccinazioni, Figliuolo: “Prossimo step classi produttive”. Iniezioni nelle scuole? “Ci stiamo pensando, come negli anni ’70” (Di domenica 2 maggio 2021) “Concentriamoci nel mantenere la quota dell’utilizzo del 90% di dosi a disposizione. Non c’è una dose che venga sprecata”. Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, lo ha spiegato durante la sua visita all’hub vaccinale di Porta di Roma. Il concetto è stato ribadito anche dal Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Che ricorda che dopo aver messo in sicurezza gli over 60 e soprattutto gli over 65 si passerà alle altre categorie: “Il Prossimo step sarà sulle classi produttive, i vaccini arriveranno e maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate. Dobbiamo come prima cosa mettere in sicurezza coloro che possono avere un impatto gravissimo della malattia”. Anche perché solo così potrà la campagna vaccinale potrà viaggiare “in maniera multipla e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “Concentriamoci nel mantenere la quota dell’utilizzo del 90% di dosi a disposizione. Non c’è una dose che venga sprecata”. Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, lo ha spiegato durante la sua visita all’hub vaccinale di Porta di Roma. Il concetto è stato ribadito anche dal Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco. Che ricorda che dopo aver messo in sicurezza gli over 60 e soprattutto gli over 65 si passerà alle altre categorie: “Ilsarà sulle, i vaccini arriveranno e maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate. Dobbiamoprima cosa mettere in sicurezza coloro che possono avere un impatto gravissimo della malattia”. Anche perché solo così potrà la campagna vaccinale potrà viaggiare “in maniera multipla e ...

