Usa | “Searching For Italy” | il Belpaese protagonista sulla Cnn

(Di domenica 2 maggio 2021) La star americana Stanley Tucci racconta le bellezze dell’Italia in una serie in ondaCnn, “For”, che ha riscosso un enorme successo tanto che, dopo sole due puntate, è stata già annunciata una seconda serie. Il famoso attore e regista de “Il Diavolo veste Prada”, “Hunger Games”, “The Terminal” e “Shall We Dance”, ha deciso di raccontare le sue origini italiane alla platea televisiva statunitense facendo un viaggio, principalmente culinario, nel Bel Paese. Gli spettatori guardano così Tucci mentre – in un reportage enogastronomico compiuto nel 20019, in epoca ante-Covid – si gode il risotto allo zafferano a Milano, la tenerezza croccante della bistecca alla fiorentina, il classico ragù alla bolognese, una carbonara a Roma, una pasta alla Norma in Sicilia e la migliore pizza del mondo, ovviamente a Napoli. Tutto ...

Ddeny_278 : RT @SkyTG24: Boom negli USA per la serie tv di Stanley Tucci sulla cucina italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Searching

Il Denaro

Miliardi di iPhone e iPad formano un fitto reticolo di crowdche permette di localizzare, ... Qualcuno ancora li, magari per le chiavi, altri li hanno semplicemente lasciati in un cassetto ......(reality) 15 aprile - THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS (reality) 20 aprile - IZZY NEL MONDO DEI KOALA (docuserie) 22 aprile -FOR SHEELA (documentario) 22 aprile - DAVID ...La star americana Stanley Tucci racconta le bellezze dell’Italia in una serie in onda sulla Cnn, “Searching For Italy”, che ha riscosso un enorme successo tanto che, dopo sole due puntate, è stata già ...Samantha Neyland, the first Black Miss Hawaii USA, spent 10 months advocating for Juneteenth to be officially recognized in Hawaii. On Tuesday she received good news. Senate Bill 939, which will ...