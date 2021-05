Uomini e Donnne | chi è Federica Lucidi? Curiosità sulla corteggiatrice che ha fatto infuriare Massimiliano

(Di domenica 2 maggio 2021) E' bella e alla moda, e molto determinata,, la nuovadiMollicone che ha scelto di andare via dallo studio. Andiamo a scoprire qualcosavita e sulle grandi passioni di uno dei volti più freschi die Donne.

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donnne

I ricoverati sono 1.546 (19 in più rispetto a ieri), di cui 250 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,6 anni. Questi i dati - ...Ieri sera una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha controllato 6 ragazzi, di cui 2 donne e 4 uomini, di età ...