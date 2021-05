Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 1-5-2021: sfuriata leggendaria di Maria De Filippi (Di domenica 2 maggio 2021) Sabato 1 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne destinata a far discutere molto. É stata incentrata quasi interamente su Armando Incarnato, che aveva davanti a sé tre Donne. Con una, Patty, è andato oltre: saliti in camera, i due si sono baciati in maniera appassionata per quindici minuti, ma dopo lui ha cercato di intimidirla affermando che non avrebbe dovuto dirlo alla redazione per non rovinargli la piazza con le altre e perché verrebbe considerata una poco di buono. Furioso, Armando nega tutto e inizia a infangare la donna affermando che ha anche altri partner, ma lì interviene Maria De Filippi che si arrabbia tremendamente affermando che l’uomo è un bugiardo e che lei crede totalmente alla versione della donna. Anche Gianni Sperti attacca il cavaliere che alla fine rimane ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 maggio 2021) Sabato 1 maggio è stata registrata una nuova puntata didestinata a far discutere molto. É stata incentrata quasi interamente su Armando Incarnato, che aveva davanti a sé tre. Con una, Patty, è andato oltre: saliti in camera, i due si sono baciati in maniera appassionata per quindici minuti, ma dopo lui ha cercato di intimidirla affermando che non avrebbe dovuto dirlo alla redazione per non rovinargli la piazza con le altre e perché verrebbe considerata una poco di buono. Furioso, Armando nega tutto e inizia a infangare la donna affermando che ha anche altri partner, ma lì intervieneDeche si arrabbia tremendamente affermando che l’uomo è un bugiardo e che lei crede totalmente alla versione della donna. Anche Gianni Sperti attacca il cavaliere che alla fine rimane ...

