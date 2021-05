Uno Mattina, Tiberio Timperi va via dal programma e dice: “Lo faccio perché è un dovere” (Di domenica 2 maggio 2021) Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina, ieri ha lasciato in anticipo la trasmissione nelle mani della collega Monica Sette ed è andato via. Il motivo di questa uscita di scena anticipata è dovuta al vaccino anticovid a cui si è andato a sottoporre. Tiberio Timperi, che in trasmissione non ha detto nulla, ha preferito scrivere sui social cosa è accaduto e perchè è accaduto. Tiberio Timperi scrive sui social perché si è vaccinato Tiberio Timperi che, alla conduzione di Uno Mattina ha un grandissimo successo di pubblico, ieri ha lasciato in anticipo la trasmissione perché era arrivato il suo turno per la vaccinazione anticodivid e lo ha spiegato lui stesso scrivendo un lungo post sui ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021), conduttore di Uno, ieri ha lasciato in anticipo la trasmissione nelle mani della collega Monica Sette ed è andato via. Il motivo di questa uscita di scena anticipata è dovuta al vaccino anticovid a cui si è andato a sottoporre., che in trasmissione non ha detto nulla, ha preferito scrivere sui social cosa è accaduto e perchè è accaduto.scrive sui socialsi è vaccinatoche, alla conduzione di Unoha un grandissimo successo di pubblico, ieri ha lasciato in anticipo la trasmissioneera arrivato il suo turno per la vaccinazione anticodivid e lo ha spiegato lui stesso scrivendo un lungo post sui ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia,… - vanteease : domanda random delle 10:37 di mattina: avete uno o più lightsticks? non importa di quale fandom - mikrovkoosmins : Scusatemi sono annoiata questa mattina, se vi va di dirmi ?? ??;amo il tuo @ ??;perfetto acc ??;uno dei miei preferiti… - vjboopathickpt : RT @Master_AresDan: Part 1 - Come si rilassa un Master la domenica mattina? Divano, TV e ovviamente uno schiavo zerbino al proprio servizio… - vjboopathickpt : RT @Master_AresDan: Part 2 - Come si rilassa un Master la domenica mattina? Divano, TV e ovviamente uno schiavo zerbino al proprio servizio… -