Una Vita e Daydreamer, anticipazioni puntate di lunedì 3 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Il pomeriggio di Canale 5 di lunedì 3 maggio si preannuncia carico di colpi di scena per quanto concerne le soap Una Vita e Daydreamer che regaleranno, come sempre, al pubblico dell'ammiraglia Mediaset grandi emozioni. Le peripezie degli abitanti di Acacias inizieranno alle ore 14,10, mentre l'appuntamento con le esilaranti vicende di Can e Sanem è fissato per le ore 16,40 circa. Vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà. Una Vita, trama puntata lunedì 3 maggio: le accuse di Marcia La trama di Una Vita di lunedì 3 maggio prenderà l'avvio dall'ordine che Andrade impartirà a Velasco. L'avvocato, infatti, si recherà da Genoveva per minacciarla. Secondo il trafficante di donne, infatti, la Salmeron non sta facendo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Il pomeriggio di Canale 5 disi preannuncia carico di colpi di scena per quanto concerne le soap Unache regaleranno, come sempre, al pubblico dell'ammiraglia Mediaset grandi emozioni. Le peripezie degli abitanti di Acacias inizieranno alle ore 14,10, mentre l'appuntamento con le esilaranti vicende di Can e Sanem è fissato per le ore 16,40 circa. Vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà. Una, trama puntata: le accuse di Marcia La trama di Unadiprenderà l'avvio dall'ordine che Andrade impartirà a Velasco. L'avvocato, infatti, si recherà da Genoveva per minacciarla. Secondo il trafficante di donne, infatti, la Salmeron non sta facendo ...

