Una Vita anticipazioni spagnole, Gabriela è la figlia di Genoveva (Di domenica 2 maggio 2021) Le puntate spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva ha appena perso il figlio che stava aspettando da suo marito. La donna però nel dare la notizia ai suoi vicini di casa sembra essere indifferente a quanto le è accaduto. A sconvolgere poco dopo la Vita e la tranquillità della Salmeron sarà l’arrivo di Gabriela che si presenterà tutti come la figlia di Genoveva. Quest’ultima sembrerà essere molto contenta che la figlia sia arrivata da lei, ma ancora non sa quanto rancore nutra La giovane nei suoi confronti per averla lasciata alle cure di una zia fin da quando è nata. Questa new entry nelle puntate iberiche sconvolge certamente gli equilibri che si sono creati negli ultimi tempi e forse il personaggio della dark Lady potrebbe avere un’evoluzione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 maggio 2021) Le puntatedi Unarivelano cheha appena perso il figlio che stava aspettando da suo marito. La donna però nel dare la notizia ai suoi vicini di casa sembra essere indifferente a quanto le è accaduto. A sconvolgere poco dopo lae la tranquillità della Salmeron sarà l’arrivo diche si presenterà tutti come ladi. Quest’ultima sembrerà essere molto contenta che lasia arrivata da lei, ma ancora non sa quanto rancore nutra La giovane nei suoi confronti per averla lasciata alle cure di una zia fin da quando è nata. Questa new entry nelle puntate iberiche sconvolge certamente gli equilibri che si sono creati negli ultimi tempi e forse il personaggio della dark Lady potrebbe avere un’evoluzione ...

