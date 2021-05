Una Vita anticipazioni spagnole, Gabriela avvelena sua madre (Di domenica 2 maggio 2021) Si avvicina sempre di più il gran finale della telenovela Una Vita che continua a vedere al centro della scena Genoveva Salmeron. La donna sembra che si troverà a dover rendere conto della sua Vita soprattutto quando ad Acacias arriverà sua figlia Gabriela. Genoveva presenterà con orgoglio la figlia appena arrivata, ma dopo qualche giorno inizierà ad accusare un lieve malore, tanto da costringerla a chiamare il medico. Ancora non sa che quel malore potrebbe essere per lei la fine in quanto la figlia è la sua degna erede infatti, la giovane decide di avvelenare la Salmeron. Ma Gabriela è veramente la figlia di Genoveva oppure dietro si nasconde ancora un mistero? Prezzo tutto sarà svelato! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole: ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 maggio 2021) Si avvicina sempre di più il gran finale della telenovela Unache continua a vedere al centro della scena Genoveva Salmeron. La donna sembra che si troverà a dover rendere conto della suasoprattutto quando ad Acacias arriverà sua figlia. Genoveva presenterà con orgoglio la figlia appena arrivata, ma dopo qualche giorno inizierà ad accusare un lieve malore, tanto da costringerla a chiamare il medico. Ancora non sa che quel malore potrebbe essere per lei la fine in quanto la figlia è la sua degna erede infatti, la giovane decide dire la Salmeron. Maè veramente la figlia di Genoveva oppure dietro si nasconde ancora un mistero? Prezzo tutto sarà svelato! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame: ...

renatobrunetta : Lev Tolstoj: “Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che… - ettore_licheri : Buon #1maggio a chi fatica per trovare un #lavoro, a chi suda per mantenerne uno. A chi nell’ultimo anno ha pianto… - lucianonobili : Cos’è il genio? Checco #Zalone è una buona risposta. Grazie per questo video, politicamente scorrettissimo e diver… - MariagladysVc : RT @PontAcadLife: Attaccati a Cristo, riceviamo i doni dello Spirito Santo, e così possiamo fare del bene al prossimo, fare del bene alla s… - FabrizioVezzati : @gloquenzi Chi ha lo stipendio sicuro e una vita piatta si impressiona facilmente -