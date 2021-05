Una Vita, anticipazioni 3 maggio: Marcia affronta Santiago (Di domenica 2 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 3 maggio: la settimana con la telenovela si aprirà con una grande puntata. Cosa succederà? Una Vita, anticipazioni 3 maggio: Marcia arriva alla verità identità di Santiago e gli dice di avere le prove Dopo tanti dubbi su Santiago, la Sampaio scopre che l’uomo che è stato con lei per diverso tempo, non è suo marito. Intende fargli confessare, gli dice chiaro e tondo di sapere che lui le ha mentito, che è in possesso delle prove e gli impone di dirle chi è davvero. Quali altri colpi di scena ci aspettano nella puntata di domani? Nell’appuntamento di domani dovremmo vedere Emilio che, entrando in casa della fidanzata Cinta, scoprirà casualmente Margarita versare una strana sostanza nella tazza di tè che Bellita ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 maggio 2021) Una: la settimana con la telenovela si aprirà con una grande puntata. Cosa succederà? Unaarriva alla verità identità die gli dice di avere le prove Dopo tanti dubbi su, la Sampaio scopre che l’uomo che è stato con lei per diverso tempo, non è suo marito. Intende fargli confessare, gli dice chiaro e tondo di sapere che lui le ha mentito, che è in possesso delle prove e gli impone di dirle chi è davvero. Quali altri colpi di scena ci aspettano nella puntata di domani? Nell’appuntamento di domani dovremmo vedere Emilio che, entrando in casa della fidanzata Cinta, scoprirà casualmente Margarita versare una strana sostanza nella tazza di tè che Bellita ...

