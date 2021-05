Una politica appesa a Fedez (Di domenica 2 maggio 2021) Ricordavo la deliziosa Ilaria Capitani portavoce di Walter Veltroni nel 2007, quando intervistai l’allora sindaco di Roma. Mai avrei immaginato si trasformasse in feroce belva della censura contro tal Federico Lucia da Buccinasco, tatuatissimo cantante con faccia e voce attraenti quanto quelle di Morgan. C’eravamo liberati da appena una settimana di Grillo, suicidatosi col video sugli stupri, mo ecco Fedez. L’ennesimo famoso solo per essere famoso (trovate qualcuno che sappia canticchiare qualche sua canzone) che pretende di comiziare di politica coi miei soldi (via Rai). Anche Celentano sproloquiava, ma almeno lui aveva all’attivo decenni di inni ecologisti. Dato il mio cognome, ogni tanto qualcuno mi ammonisce: “Sutor, ne ultra crepidam!” Ciabattino, non (andare) oltre la scarpa. E gli inglesi chiamano “ultracrepidarian” i saccenti che dispensano ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Ricordavo la deliziosa Ilaria Capitani portavoce di Walter Veltroni nel 2007, quando intervistai l’allora sindaco di Roma. Mai avrei immaginato si trasformasse in feroce belva della censura contro tal Federico Lucia da Buccinasco, tatuatissimo cantante con faccia e voce attraenti quanto quelle di Morgan. C’eravamo liberati da appena una settimana di Grillo, suicidatosi col video sugli stupri, mo ecco. L’ennesimo famoso solo per essere famoso (trovate qualcuno che sappia canticchiare qualche sua canzone) che pretende di comiziare dicoi miei soldi (via Rai). Anche Celentano sproloquiava, ma almeno lui aveva all’attivo decenni di inni ecologisti. Dato il mio cognome, ogni tanto qualcuno mi ammonisce: “Sutor, ne ultra crepidam!” Ciabattino, non (andare) oltre la scarpa. E gli inglesi chiamano “ultracrepidarian” i saccenti che dispensano ...

Assoimballaggi: "Manca la materia prima, serve una politica forestale" Adnkronos Una politica appesa a Fedez Il rapper dice che la Rai è lottizzata e improvvisamente se lo ricordano tutti. Sul merito, il ddl Zan, soprattutto il centrosinistra sconta vent'anni di smemoratezze ...

Fedez, da Letta a Di Maio e Conte: «No censura». E c'è chi chiede le dimissioni in Rai È una corsa a dire, dopo Fedez, quello che ha detto Fedez. Ed è una corsa pure a dire che è la Rai a essere la vera inopportuna. La notte ha portato consiglio ai ...

