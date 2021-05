Una nuova, adorabile foto della principessa Charlotte per i suoi sei anni mostra quanto è cresciuta (Di domenica 2 maggio 2021) Compie 6 anni il 2 maggio la principessa Charlotte e una nuova fotografia condivisa sul profilo dedicato ai figli dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge, in quella che è diventata una tradizione di famiglia, la ritrae in tutta la sua spensierata dolcezza. Appassionata di fotografia, è stata proprio mamma Kate a scattarla nella tenuta di Norfolk, come aveva già fatto per la foto pubblicata da Kensington Palace il mese scorso, in occasione del terzo compleanno del principe Louis. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) Compie 6 anni il 2 maggio la principessa Charlotte e una nuova fotografia condivisa sul profilo dedicato ai figli dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge, in quella che è diventata una tradizione di famiglia, la ritrae in tutta la sua spensierata dolcezza. Appassionata di fotografia, è stata proprio mamma Kate a scattarla nella tenuta di Norfolk, come aveva già fatto per la foto pubblicata da Kensington Palace il mese scorso, in occasione del terzo compleanno del principe Louis.

