Un nuovo studio sulla salute del cervello dei bambini

(Di domenica 2 maggio 2021) I ricercatori hanno creato unstrumento ad accesso aperto che consente a medici e scienziati di valutare ladelinfantile valutando la concentrazione di vari marcatori chimici, chiamati metaboliti, nel. Lo strumento ha compilato i dati di 140 neonati per determinare gli intervalli normali per questi metaboliti. Pubblicatorivista NMR in Biomedicina, lodescrive un modo più semplice e affidabile per valutare le concentrazioni di metaboliti nelinfantile rispetto a quanto precedentemente disponibile, ha detto il capo delloRyan Larsen, un ricercatore presso il Beckman Institute for Advanced Science and Technology dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign. Il ricercatore Ryan Larsen e ...