Un buon messaggio vocale? Ecco quali regole vanno seguite (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco quali sono le caratteristiche essenziali per registrare un buon messaggio vocale e per comunicare al meglio. Il messaggio vocale è stata una vera rivoluzione nel campo della comunicazione smart. Pratico, veloce è ormai divenuto il degno sostituto di una telefonata eppure non è sempre così facile comunicare con questo nuovo mezzo, il motivo? A volte si è troppo prolissi, a volte si è troppo brevi ed altre volte ancora si inonda il nostro destinatario di più messaggi che cozzano con alcune regole della buona educazione. Vediamo allora quali dovrebbero essere, secondo il galateo, le regole da adottare per un buon messaggio vocale e le ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 2 maggio 2021)sono le caratteristiche essenziali per registrare une per comunicare al meglio. Ilè stata una vera rivoluzione nel campo della comunicazione smart. Pratico, veloce è ormai divenuto il degno sostituto di una telefonata eppure non è sempre così facile comunicare con questo nuovo mezzo, il motivo? A volte si è troppo prolissi, a volte si è troppo brevi ed altre volte ancora si inonda il nostro destinatario di più messaggi che cozzano con alcunedellaa educazione. Vediamo alloradovrebbero essere, secondo il galateo, leda adottare per une le ...

Serenalasirena : Buon giorno solo a me che mi sono persa Pedro che sbotta con la persona sbagliata...?? Va be' dai l'importante é il… - Gianfra93375255 : Vedo con dispiacere che gli amici hanno accolto il mio ironico messaggio di non fare un bordello dopo che lasciai i… - AngelaVillani9 : RT @BurgaLovec: @mengonimarco Grazie Marco per questo bellissimo, intimo messaggio??. Buon #PrimoMaggio anche a te, la tua famiglia, i tuoi… - odershin : Il video del mio nuovo singolo Quante volte ancora e ora disponibile su YouTube Spero che il messaggio il concetto… - Bluluna82 : @Fedez #Fedez, giusta osservazione, buon messaggio. Ma hai proprio detto 'uovo'? -